"هذا آخر فيديو لي".. والدة زوجة رئيس وزراء أسكتلندا تستغيث من غزة

ظهرت والدة زوجة رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وهي تستغيث مناشدة العالم بإنقاذ الناس المحاصرين في غزة جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر حمزة يوسف، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" ظهرت فيه والدة زوجته وهي تقول "هذا سيكون آخر فيديو لي. الجميع في غزة يتجهون نحونا. مليون شخص لا طعام ولا ماء. وما زالوا يقصفونهم خلال نزوحهم. أين سنضعهم؟".

وأضافت "تفكيري ينصب في هؤلاء الأشخاص في المستشفى. لا يمكن إجلاؤهم. أين الإنسانية. أين قلوب الناس في العالم. للسماح بحدوث أمور كهذه في هذا العصر. أرجو أن يساعدنا الله. وداعا".

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO

