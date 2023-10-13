"هذا آخر فيديو لي".. والدة زوجة رئيس وزراء أسكتلندا تستغيث من غزة

ظهرت والدة زوجة رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وهي تستغيث مناشدة العالم بإنقاذ الناس المحاصرين في غزة جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر حمزة يوسف، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" ظهرت فيه والدة زوجته وهي تقول "هذا سيكون آخر فيديو لي. الجميع في غزة يتجهون نحونا. مليون شخص لا طعام ولا ماء. وما زالوا يقصفونهم خلال نزوحهم. أين سنضعهم؟".

وأضافت "تفكيري ينصب في هؤلاء الأشخاص في المستشفى. لا يمكن إجلاؤهم. أين الإنسانية. أين قلوب الناس في العالم. للسماح بحدوث أمور كهذه في هذا العصر. أرجو أن يساعدنا الله. وداعا".

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 13, 2023

وعلق حمزة على الفيديو قائلا "هذه حماتي إليزابيث النخلة، ممرضة متقاعدة من دندي في أسكتلندا، وهي مثل الغالبية العظمى من الناس في غزة، لا علاقة لها بحماس، طُلب منها مغادرة غزة، لكنها مثل بقية السكان، محاصرة وليس لديها مكان تذهب إليه".

والاثنين الماضي، تحدث يوسف لوسائل إعلام محلية عن حصار والدَي زوجته الفلسطينية في غزة، قائلا "والدا زوجتي، اللذان يقيمان في دندي بأسكتلندا، كانا في غزة لزيارة جدة زوجتي المريضة البالغة من العمر 92 عاما، عند وقوع التطورات الأخيرة في إسرائيل وغزة، وعلقا هناك".

وأضاف أن الإسرائيليين طلبوا منهما مغادرة البلاد، لكن ذلك لم يكن ممكنا، لافتا إلى أن وزارة الخارجية البريطانية لن تتمكن من إعطاء ضمانات لمرور آمن.

وتحدثت نادية النخلة زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي عن الخوف الذي يعيشه والداها المحاصران فى قطاع غزة، قائلة لوسائل إعلام بريطانية "إنهم مرعوبون للغاية، بشأن ما سيأتي وما يحدث الآن".

وحمزة يوسف (37 عاما) أسكتلندي مسلم من أصول باكستانية، تولى زعامة الحزب القومي الأسكتلندي خلفا لنيكولا إستورجن التي استقالت من رئاسة الحزب والحكومة في مارس/آذار 2023.

وفي عام 2019، تزوج حمزة من الفلسطينية الأصل نادية النخلة التي تعمل مختصة العلاج النفسي وهي أيضا ناشطة في الحزب الوطني الأسكتلندي، وعضو عنه في المجلس البلدي لمدينة دندي، وأنجبا بنتهما آمال.

ولليوم السابع، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.