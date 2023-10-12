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مواجهات ومسيرات حاشدة بالضفة تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة

Supporters of the Fatah and Hamas movments lift group and Palestinian flags as they march in Hebron city in the occupied West Bank on October 11, 2023, to protest the Israeli bombardment of the Gaza Strip. - Israel kept up its bombardment of Hamas targets in the Gaza Strip on October 11, as Prime Minister Benjamin Netanyahu and a political rival announced an emergency government for the duration of the conflict that has killed thousands. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
المشاركون رددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة (الفرنسية)
12/10/2023

اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مناطق الضفة الغربية، كما انطلقت مسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

ونظمت في مدينة جنين ومخيمها، وبلدات يعبد وميثلون وصانور جنوب المدينة ليل الأربعاء مسيرات حاشدة، ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق السكان في قطاع غزة.

وندد المشاركون خلال المظاهرات بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون، مطالبين كافة أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل جيش الاحتلال".

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط معسكر سالم قرب قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت، كما أطلقوا من داخل معسكر النار صوب مركبتين تعودان لمواطنين من قرية رمانة.

Supporters of the Fatah and Hamas movments lift group and Palestinian flags as they march in Hebron city in the occupied West Bank on October 11, 2023, to protest the Israeli bombardment of the Gaza Strip. - Israel kept up its bombardment of Hamas targets in the Gaza Strip on October 11, as Prime Minister Benjamin Netanyahu and a political rival announced an emergency government for the duration of the conflict that has killed thousands. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
المتظاهرون نددوا بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون (الفرنسية)

مواجهات ليلية

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال عقب خروج مظاهرات تضامنا مع قطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن طفلا أصيب برصاصة من النوع الحي المتفجر في بطنه، ووصفت إصابته بالحرجة.

كما أصيب شاب برصاصتين خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ووصفت حالته بالحرجة.

كما أصيب 3 شبان بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال برفقة جرافتين اقتحمت شارع القدس، وأزالت كشكا لأحد المواطنين.

ويوم أمس الأربعاء، استشهد 3 فلسطينيين برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 28 .

المصدر : الجزيرة + الصحافة الفلسطينية + مواقع إلكترونية