كاميرا الجزيرة ترصد أعدادا كبيرة من الأطفال المصابين بغزة جراء القصف الإسرائيلي

رصدت كاميرا الجزيرة عددا كبيرا من الأطفال المصابين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وذلك خلال محاولة إسعافهم من قبل الفرق الطبية، في ظل نقص حاد في الإمكانيات اللازمة.

وأظهر مقطع الفيديو وصول عشرات الأطفال إلى أحد المشافي بعد استهداف متتابع للمنازل والأبراج السكنية في مدن ومخيمات القطاع، في حين كان الأطباء والمسعفون يحاولون إسعاف جراحهم.

وكانت أغلب الإصابات في الرأس والوجه والأطراف، في حين رصد مراسل الجزيرة حالات بتر لأيدي وأقدام عدد من الأطفال جراء إصابتهم في الغارات الإسرائيلية، في ظل حالة فزع وبكاء شديدة، ومشاركة أطفال آخرين في نقل المصابين إلى المشافي.

ووفق ما رصدته الجزيرة، فإن عددا من هؤلاء الأطفال المصابين وصلوا إلى المشافي بدون ذويهم الذين قضوا شهداء في القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، حذر الصليب الأحمر من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز، في حين قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة لا يوصف وغير مسبوق.

وبلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى ظهر اليوم الخميس، 1417 شهيدا من بينهم نحو 500 طفل و250 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين 6268، من بينهم 1531 طفلا و932 امرأة.