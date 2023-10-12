إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مركز للشرطة الإسرائيلية بالقدس

قالت الشرطة الإسرائيلية إن مركزا تابعا لها في باب الساهرة بمحيط البلدة القديمة بالقدس تعرض لإطلاق نار، وتم استدعاء قوات إسرائيلية لفرض طوق أمني حول موقع الحادث.

وقال مراسل الجزيرة إن جريحين سقطا في إطلاق النار، في حين قالت صحيفة معاريف إن منفذ إطلاق النار في القدس قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد توثق إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل حي واد الجوز بالقدس المحتلة عقب تنفيذ إطلاق النار.