استشهاد منفذ إطلاق النار بالقدس وارتفاع شهداء الضفة إلى 32

أصيب شرطيان إسرائيليان بإطلاق نار على مركز للشرطة في باب الساهرة بمحيط البلدة القديمة بالقدس، واستشهد المنفذ وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما استشهدت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية.

وأشار ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إلى أن الشاب منفذ العملية من حي بيت حنينا بالقدس الشرقية ويبلغ من العمر 21 عاما.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد توثق إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل حي واد الجوز بالقدس المحتلة عقب تنفيذ إطلاق النار.

استشهاد سيدة

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة سلواد شرقي رام الله، ليرتفع بذلك عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ يوم السبت إلى 32.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن ابن السيدة أصيب برصاص الاحتلال حين استهدف السيارة التي كانا يستقلانها.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.