عاجل| الناطق باسم كتائب القسام: أكدنا أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى
12/10/2023-|آخر تحديث: 12/10/202307:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الناطق باسم كتائب القسام: أكدنا أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية
الناطق باسم كتائب القسام: وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورات في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو
الناطق باسم كتائب القسام: معركة طوفان الأقصى بدأت انطلاقا من تحليل منطقة العمليات مثل الأرض والطقس وتأثيرهما
المصدر : الجزيرة