شاهد. وزير خارجية بريطانيا يفر هاربا من صواريخ المقاومة أثناء زيارته لإسرائيل

ظهر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقطع فيديو اليوم الأربعاء وهو يفر داخل أحد المباني في إسرائيل؛ بعدما دوت صافرات الإنذار خلال زيارته لمستوطنة أوفاكيم.

وشوهد كليفرلي وهو يركض داخل أروقة المبنى محاطا بمجموعة تعمل على إخراجه من المكان بينما صافرات الإنذار تدوي معلنة قدوم صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنة.

ونشر الحساب الرسمي لـ"دولة إسرائيل" على منصة "إكس"، الفيديو وأرفقه بتغريدة قال فيها "بينما يزور وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أوفاكيم في جنوب إسرائيل، تنطلق صفارات الإنذار محذرة من صواريخ حماس القادمة".

Today I’ve seen a glimpse of what millions experience every day.

The threat of Hamas rockets lingers over every Israeli man, woman and child.

This is why we are standing shoulder to shoulder with Israel. https://t.co/bSifINdjBr

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 11, 2023