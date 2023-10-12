حاخام "جزيرة العرب" ينضم للجيش الإسرائيلي في حربه ضد غزة

خلع الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ لباسه الديني، وارتدى الزي العسكري ليدخل معركة إسرائيل ضد قطاع غزة بعد استنفار جيشه في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

ونشر هرتسوغ، الذي يلقب نفسه بحاخام الجزيرة، صورة له عبر منصة "إكس" بالزي العسكري وهو يرافق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهددا بأن رد الشعب اليهودي على مقتل إسرائيليين في "طوفان الأقصى"، العملية العسكرية المباغتة، السبت الماضي سيجعل آثار إلقاء القنابل النووية على "ناغازاكي وهيروشيما تبدو نكتةً".

وتلقى هرتسوغ تدريبه في إسرائيل ليصير حاخاما، لكنه يعمل رسميا في الجيش الإسرائيلي ويقدم لجنوده المشورة دائما، بحسب مواقع إسرائيلية.

Ezra Yachin LECHI warrior with a message of light, hope, and vengeance… pic.twitter.com/vwIdvBiWF9 — Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) October 12, 2023

ويعرّف هرتسوغ نفسه بأنه حاخام جزيرة العرب و"قائد روحي متخصص في حوار الأديان" ويطمح لقيام مجتمع يهودي جديد.

وكان الجيش الإسرائيلي استدعى 300 ألف جندي من جنود الاحتياط في إطار رده على عملية "طوفان الأقصى" لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، كما وزع آلاف الأسلحة على المستوطنين في الأماكن الحدودية مع لبنان وفي مستوطنات غلاف غزة وفي التجمعات اليهودية العربية المختلطة.