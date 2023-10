حاخام "جزيرة العرب" ينضم للجيش الإسرائيلي في حربه ضد غزة

خلع الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ لباسه الديني، وارتدى الزي العسكري ليدخل معركة إسرائيل ضد قطاع غزة بعد استنفار جيشه في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

ونشر هرتسوغ، الذي يلقب نفسه بحاخام الجزيرة، صورة له عبر منصة "إكس" بالزي العسكري وهو يرافق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهددا بأن رد الشعب اليهودي على مقتل إسرائيليين في "طوفان الأقصى"، العملية العسكرية المباغتة، السبت الماضي سيجعل آثار إلقاء القنابل النووية على "ناغازاكي وهيروشيما تبدو نكتةً".

وتلقى هرتسوغ تدريبه في إسرائيل ليصير حاخاما، لكنه يعمل رسميا في الجيش الإسرائيلي ويقدم لجنوده المشورة دائما، بحسب مواقع إسرائيلية.

