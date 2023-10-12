ترامب: إسرائيل لم تكن تحتاج الاستعداد للهجمات في عهدي

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء بسبب ضعف الاستعداد للهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية مطلع الأسبوع الجاري، والذي أسفر عن مقتل 1300 إسرائيلي.

وقال ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، في حديث لشبكة فوكس نيوز إن نتنياهو "تضرر بشدة" من الهجوم.

وأضاف أن "نتنياهو وإسرائيل لم يكونوا مستعدين، وفي عهد ترامب، لم يكونوا محتاجين للاستعداد".

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى التي تنفذها كتائب عز الدين القسام وفصائل فلسطينية أخرى منذ السبت الماضي، في حين استشهد أكثر من 1200 فلسطيني في اليوم السادس من العملية.

وفي حديثه إلى أنصاره بفلوريدا مساء أمس الأربعاء، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني ​​الإسرائيلي وأشار إلى "بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي".

وقال "عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران".

وفجر السبت، أطلقت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.