بوتين يزور قرغيزستان في أول رحلة خارجية بعد مذكرة توقيفه

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -صباح اليوم الخميس- إلى قرغيزستان في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقّه، وذلك للمشاركة في قمة رابطة الدول المستقلة التي تضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ومن المقرر أن يجتمع بوتين اليوم مع نظيره القرغيزي صدر جباروف قبل المشاركة في القمة التي تنعقد غدا الجمعة. كما سيجري محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في أول لقاء بينهما منذ أن استعادت باكو السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ الشهر الماضي.

وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقّه في مارس/آذار للاشتباه في ضلوعه في ترحيل مئات الأطفال قسريا من أوكرانيا إلى بلاده.

وتنفي موسكو الاتهامات التي وجهتها الجنائية الدولية لبوتين، ويرى الكرملين في مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق الرئيس الروسي دليلا على عداء الغرب لروسيا، التي رفعت بدورها قضية جنائية على ممثلي الادعاء بالجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا المذكرة.

ولا يخشى بوتين الذي تخلّى عن حضور العديد من القمم الدولية بسبب مذكرة التوقيف ضده، التوقيف خلال هذه الرحلة إذ إنّ قرغيزستان، القريبة سياسيا من موسكو، لم تصادق على نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسّسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الرئاسة القرغيزية أعلنت أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، سيغيب عن قمة رابطة الدول المستقلة، التي يشارك فيها إلى جانب بوتين حليفه الأساسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقادة دول أقلّ تأييدا للغزو الروسي لأوكرانيا مثل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف.