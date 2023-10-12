بلينكن يصل إسرائيل في زيارة دعم وتضامن

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الخميس- إلى تل أبيب في إطار جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط إظهارا لتضامن واشنطن مع إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فسيحاول بلينكن المساعدة في تأمين إطلاق سراح رهائن أسرتهم حماس بعضهم يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى فتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة قبل اجتياح بري للقطاع من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يتوجه بلينكن غدا الجمعة إلى الأردن، حيث سيلتقي الملك عبد الله الثاني وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية زيارة بلينكن لإسرائيل بأنها زيارة تضامن ودعم، مشيرة إلى أن وزير الخارجية إيلي كوهين كان في استقباله، قبل أن يعقد لقاء بين بلينكن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

أيام صعبة

وحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، فقد قال كوهين إن "شعب إسرائيل لن ينسى أبدًا الدعم الأميركي في هذه الأيام الصعبة"، ووجه كوهين الشكر لبلينكن وللرئيس الأميركي جو بايدن على وقوفهم الواضح إلى جانب إسرائيل.

ومنذ فجر السبت الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.​​​​​​​

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.