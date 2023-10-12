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بلينكن يتوجه إلى إسرائيل لإظهار التضامن الأميركي

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks before boarding a plane, Wednesday Oct. 11, 2023, at Andrews Air Force Base, Md., en route to Israel. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS
بلينكن سيعمل مع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين لمحاولة تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس (رويترز)
12/10/2023

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ليظهر تضامن بلاده مع أقرب حليف لها في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين كبار قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة تعزيز الدعم العسكري.

وقبيل توجهه إلى تل ابيب، قال بلينكن إن الولايات المتحدة عازمة على التأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقال بلينكن للصحفيين "أتوجه برسالة بسيطة وواضحة للغاية.. مفادها أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل".

وبخصوص قضية الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال وزير الخارجية الأميركي إنه سيعمل مع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين لمحاولة تأمين إطلاق سراحهم.

وقال بلينكن إن 22 أميركيا على الأقل قتلوا خلال الهجوم، وأضاف "هذا العدد قد يرتفع، ومن المحتمل أنه سيزيد"، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين يعملون مع نظرائهم في إسرائيل لمعرفة مصير الأميركيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن بلينكن سيزور دولا أخرى في المنطقة بعد زيارته لإسرائيل والأردن.

المصدر : الجزيرة + وكالات