بلينكن يتوجه إلى إسرائيل لإظهار التضامن الأميركي

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ليظهر تضامن بلاده مع أقرب حليف لها في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين كبار قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة تعزيز الدعم العسكري.

وقبيل توجهه إلى تل ابيب، قال بلينكن إن الولايات المتحدة عازمة على التأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقال بلينكن للصحفيين "أتوجه برسالة بسيطة وواضحة للغاية.. مفادها أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل".

وبخصوص قضية الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال وزير الخارجية الأميركي إنه سيعمل مع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين لمحاولة تأمين إطلاق سراحهم.

وقال بلينكن إن 22 أميركيا على الأقل قتلوا خلال الهجوم، وأضاف "هذا العدد قد يرتفع، ومن المحتمل أنه سيزيد"، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين يعملون مع نظرائهم في إسرائيل لمعرفة مصير الأميركيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن بلينكن سيزور دولا أخرى في المنطقة بعد زيارته لإسرائيل والأردن.