بريطانيا توفر رحلات لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان -اليوم الخميس-، إن بريطانيا ستسهل إتاحة رحلات جوية لمساعدة البريطانيين على مغادرة إسرائيل، كما أعلنت عن سحب عائلات موظفيها الدبلوماسيين.

وأشار البيان إلى أن أول رحلة من المقرر أن تغادر تل أبيب اليوم الخميس، وذكر البيان "ستكون الأولوية في تلك الرحلات للبريطانيين المعرضين للخطر. في تلك المرحلة سنتواصل مع من تنطبق عليهم مواصفات استقلال تلك الرحلات بشكل مباشر، ويجب ألا يتوجه أي بريطاني للمطار دون الاتصال به".

وأضاف أن الرحلات ستكون متاحة للبريطانيين ولمزدوجي الجنسية، كما سيمكن لمن يعولونهم السفر -أيضا- إذا جاءوا مع بريطاني يعيش عادة في المملكة المتحدة.

وأشار البيان إلى أن تلك الرحلات تجارية، وتكلف تذكرتها 300 جنيه إسترليني (369.12 دولار).

كما أعلنت المملكة المتحدة عن سحب عائلات موظفيها الدبلوماسيين في إسرائيل "كإجراء احترازي"، ونصحت بعدم السفر غير الضروري إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، "نحن نسحب مؤقتا أقارب الموظفين من سفارتنا في تل أبيب وقنصليتنا في القدس، كإجراء احترازي وتماشيا مع توصيات السفر التي نقدمها".

ويأتي هذا الإعلان غداة زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي إلى إسرائيل، لتأكيد دعم بريطانيا الثابت لها.