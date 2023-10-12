اليوم السادس من طوفان الأقصى.. 1537 شهيدا وإسرائيل تعلن إسقاط آلاف القنابل على غزة وتتلقى دعما أميركيا مطلقا

تستمر التطورات في قطاع غزة بالتصاعد مع دخول عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة يومها السادس، فقد واصلت إسرائيل قصفها العنيف على مختلف مناطق غزة وأعلنت إسقاط 4 آلاف طن من القنابل منذ السبت، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني وجرح الآلاف. ويواجه أهالي غزة معاناة إنسانية كبيرة ووضعا صعبا وصفته الأمم المتحدة بأنه غير مسبوق.

وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان إعلان الحرب، وقال إنها حرب حياة أو موت، وتوعد بسحق حماس، في حين جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعم بلاده المطلق لإسرائيل، وقال إنه سيتوجه للدوحة غدا في جولة تهدف لبحث التطورات.

وفي المقابل، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجاهزية التامة للدفاع عن غزة، وشدد على أن لدى حركة حماس أوراقا تضمن تحرير الأسرى الفلسطينيين.

وبموازاة ذلك، بدأت مصر تلقي مساعدات إغاثية لقطاع غزة عبر مطار العريش بسيناء، وعارضت الاقتراحات بإقامة ممرات خروج من غزة، معتبرة أن هجرة الفلسطينيين من القطاع ستكون لها عواقب خطيرة على القضية الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز المواقف والأحداث التي وقعت في اليوم السادس من هذه العملية:

ارتفاع حصيلة الشهداء

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 1537 شهيدا، وبلغت الإصابات 6612 نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1300.

6000 قنبلة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أسقط نحو 6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، مستهدفا مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة.

هجوم بالقدس

إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مركز للشرطة الإسرائيلية بالقدس.

وساطة مصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده مستعدة للوساطة مع كل الأطراف دون قيد أو شرط، مشددا على ضرورة تسهيل وصول المساعدات للفلسطينيين بشكل عاجل. كما أكد السيسي ضرورة بقاء شعب غزة "موجودا على أرضه"، محذرا من أن خروجهم قد يؤدي إلى "تصفية القضية" الفلسطينية.

حذرت وزارة الخارجية الأردنية من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.

مصر تبدأ تلقي مساعدات إغاثية لقطاع غزة عبر مطار العريش بسيناء

تصريحات العاروري

قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للجزيرة إن 1200 من عناصر القسام هم كل من دخلوا المستوطنات وسيطروا على فرقة غزة للجيش الإسرائيلي.

الاستعداد للمعركة

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إن عملية طوفان الأقصى بدأت لتدمير فرقة غزة التي تم الهجوم عليها في 15 نقطة، وأضاف في كلمة مسجلة أن كتائب القسام مارست خداعا إستراتيجيا بدأ منذ أوائل عام 2022، وأشار إلى أنها وضعت خطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد. وأكد أبو عبيدة أن حماس جاهزة للدفاع عن غزة، وشدد على أن لدى الحركة أوراقا تضمن تحرير الأسرى الفلسطينيين.

حكومة طوارئ وتوعد نتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الخميس على "حكومة الطوارئ" طوال مدة الحرب بتأييد 66 نائبا مقابل 4.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما عاشته إسرائيل يوم السبت الماضي ليس له مثيل منذ المحرقة. وأضاف في بيان إعلان الحرب أمام الكنيست أن الإسرائيليين موحدون اليوم لتصفية حماس، حسب تعبيره.

يهودية بلينكن

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه لم يأت إلى إسرائيل كوزير خارجية وإنما كيهودي، وأشار في تصريحات أخرى إلى أنه سيلتقي ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة السعودية والإمارات ومصر وقطر، ضمن جولته الإقليمية التي بدأها اليوم من إسرائيل.

لبنان في عين العاصفة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال كلمة بثها التلفزيون عقب جلسة لمجلس الوزراء المؤقت إن "لبنان في عين العاصفة" جراء تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأكد أنه طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن، على خلفية اعتداءاتها على لبنان.

دعم بريطاني لإسرائيل

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس أنها سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط "لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد".

تصريحات رئيسي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن ما يحدث في غزة والأراضي المحتلة جريمة ضد الإنسانية، داعيا الدول الإسلامية والعربية إلى "التعاون لوقف جرائم إسرائيل".

وضع إنساني غير مسبوق