البرازيل تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الحرب على غزة

دعت البرازيل لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، الذي دخل يومه السادس، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من سكانه.

وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية -أمس الأربعاء- أن البرازيل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، دعت إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس غدا الجمعة، في حين قطع وزير خارجيتها ماورو فييرا جولة كان يقوم بها لآسيا لحضور القمة التي ستعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعا -أمس الأربعاء- إلى وقف إطلاق النار وتدخل إنساني دولي في الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتسنى وقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وقال لولا دا سيلفا -في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس- إن هناك حاجة ماسة إلى تدخل إنساني دولي ووقف إطلاق النار لحماية الأطفال في فلسطين وإسرائيل. وأكد الرئيس البرازيلي اليساري أن بلاده ستنضم للجهود الرامية لإنهاء الصراع على نحو فوري ونهائي.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة منذ السبت الماضي، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت حتى الآن عن سقوط 1300 قتيل إسرائيلي، في حين استشهد نحو 1200 فلسطيني منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وأصيب أكثر من 5600، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة، الذي يزيد عدد سكانه على مليونين و200 ألف نسمة، إذ قطعت الماء والكهرباء عن القطاع ومنعت دخول الطعام إليه، في وقت تشير فيه التقارير إلى نزوح نحو 340 ألف شخص من سكان القطاع من منازلهم حتى الآن.