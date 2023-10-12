إسرائيل تنشر قائمة جديدة لـ31 عسكريا قُتلوا بالمعارك مع المقاومة الفلسطينية

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أسماء جديدة لـ31 جنديا وضابطا قُتلوا عقب العملية العسكرية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان إنه سُمح بنشر أسماء 31 من قتلاه، وتم إخطار عائلاتهم.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 220، من بينهم 3 (ضابطان وجندي) سقطوا الاثنين في مواجهات قرب الحدود مع جنوب لبنان.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 3268 مصابا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب فجر السبت.





وقالت الوزارة -في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- إن 443 جريحا دخلوا المستشفى حتى الساعة 11:30 مساء، 105 منهم في حالة خطيرة، والبقية حالاتهم متوسطة أو خفيفة.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء 3268 جريحا في المجمل إلى المستشفيات منذ بداية الحرب.

وبلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1200، والمصابين 2900، حسب ما أعلنت هيئة البث الرسمية، أمس الأربعاء، في حين استشهد 1200 فلسطيني منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وأصيب 5600 آخرون.