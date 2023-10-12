أول مكالمة بينهما.. ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع بغزة

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ومحيطها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ولي العهد السعودي أكد أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد شدد على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، معربا عن قلقه البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

كما أكد "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

من جهتها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن محمد جمشيدي نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية قوله إن الاتصال تناول "الأحداث الجارية في فلسطين وضرورة وقف الجرائم الحربية".

وهذه أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ اتفاق توسطت فيه الصين بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات في مارس/ آذار الماضي.