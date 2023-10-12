أمير قطر يبحث مع ماكرون والملك عبد الله هاتفيا التطورات بفلسطين

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالين هاتفيين، اليوم الخميس، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، جرى فيهما بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض الاتصال مع ماكرون علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تلقى أمير قطر اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبد الله الثاني، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

وسبق أن بحث أمير قطر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وسبل خفض التصعيد في قطاع غزة.

وشدد الشيخ تميم على أن حقن دماء المدنيين وتجنيبهم تداعيات النزاع وتخفيض التصعيد يمثل أولوية لدولة قطر التي تبذل كل مساعيها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المعنية، لتحقيق هذا الهدف.

كما جدد حينها الدعوة إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ضمن حل الدولتين.