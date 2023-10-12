أبرز تطورات اليوم الخامس من طوفان الأقصى

مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" لليوم الخامس على التوالي اقتحم مقاتلو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مدينة ديمونة في النقب، حيث اندلعت اشتباكات بينهم وبين جيش الاحتلال. في المقابل أكدت الولايات المتحدة أنها ستمد إسرائيل بصواريخ لدعم منظومة القبة الحديدية.

وهذه أهم المحطات والأحداث التي وقعت في اليوم الرابع من هذه العملية:

نتنياهو: حصلنا على تأييد منقطع النظير لمواصلة الحرب وتلقينا مساعدات عسكرية أميركية.

وزارة الصحة بقطاع غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 1055، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 5184 نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في قصف غزة ونزوح أكثر من 263 ألف شخص.

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة إلى 29 منذ السبت.

بلينكن: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد.

إسرائيل تصادق على انضمام "بيني غانتس" إلى حكومة الطوارئ.

منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي: بدأنا نمد إسرائيل بصواريخ للقبة الحديدية.

كتائب عز الدين القسام تقتحم ديمونة أبعد نقطة تصل إليها المقاومة.

الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية من لبنان إلى داخل إسرائيل.

منظمة الصحة العالمية: التجهيزات الطبية في مستشفيات غزة بدأت تنفد.

وسائل إعلام إسرائيلية: بدء نقل مرضى من مستشفيات شمالي إسرائيل إلى أخرى بالوسط خشية تفجر الأوضاع هناك.

انقطاع التيار الكهربائي عن عموم قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

حركة حماس تؤكد أن المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال، وتدعو وسائل الإعلام الغربية لتحري الدقة وعدم الانحياز للرواية الإسرائيلية.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ إثر توتر الوضع على الحدود مع لبنان.

وهذا رابط لتطورات الأيام الماضية من "طوفان الأقصى".