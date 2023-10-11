وزارة الصحة في غزة: 60% من ضحايا القصف الإسرائيلي نساء وأطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قرابة 60% من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع وقعت بين النساء والأطفال.

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، إنه تمّ استنفاد جميع أَسِرّة المستشفيات، كما أن الأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة.

وأعلنت الطواقم الطبية العاملة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، أن نسبة كبيرة من الإصابات التي تصل تغلب عليها حروق بالغة.





ووجهت الجهات الطبية في غزة، نداء لكل من درس التمريض أو أي تخصص في الخدمات الطبية، أن يتوجه للمستشفيات لمباشرة التطوع في ظل التوافد الهائل للجرحى.

وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل لليوم الخامس على التوالي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.