نفاد الوقود يهدد كهرباء غزة بالتوقف والطواقم الصحية تدق ناقوس الخطر

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

ووجه المكتب نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف ما وصفها بالجريمة ضد الإنسانية.

من جهته، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد 2 وإصابة 2 آخرين من المسعفين جراء استهداف فريق إسعاف خلال إجلاء مصابين بجوار أبراج الكرامة فجر اليوم الأربعاء.

ناقوس الخطر

في غضون ذلك يدق العاملون في القطاع الصحي في غزة ناقوس الخطر بسبب قرب نفاد الوقود واحتمال انقطاع التيار الكهربائي كليا عن المستشفيات التي هي أصلا غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة لجثث الشهداء والمصابين نظرا لنقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية.

وتزداد الدعوات إلى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة ووقف الغارات التي تستهدف المدنيين والمرافق الصحية.

وكانت شركة ماكسار للأقمار الصناعية قد نشرت صورا تظهر آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد بدا من الصور مدى الدمار الذي لحق بأحياء بأكملها وسط وشمال القطاع.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200.