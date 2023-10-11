نحو 50 قتيلا في 5 أيام من قصف قوات النظام شمال سوريا

أعلن الدفاع المدني السوري (القبعات البيضاء) أن قوات النظام السوري وروسيا صعدت "بشكل خطير وممنهج" هجماتها الصاروخية والجوية شمال غرب سوريا على مدى الأيام الخمسة الماضية مخلفة عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

ووثقت فرق الدفاع المدني السوري خلال الأيام الخمسة الماضية مقتل 46 مدنيا بينهم 13 طفلا و9 نساء، في حين أصيب في هذه الهجمات 213 مدنيا بينهم 69 طفلا و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما.

"المشهد كان قاسي جداً بعد قصف صاروخي لقوات النظام استهدف مدينة #إدلب من يومين، وكيف نشرت الصواريخ الدمار والدماء وأعمدة الدخان في الأحياء السكنية والمرافق يلي تم استهدافها، وتسببت بحالة خوف ورعب كبيرة بين المدنيين يلي صارو يهربوا بالشوارع وقت القصف وهني عم يسعوا لأعمالهم وتأمين… pic.twitter.com/KqV5yQGi0A — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 10, 2023

وأشار الدفاع المدني إلى أن التصعيد الذي امتد من الرابع إلى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، واستخدمت فيه قوات النظام "أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دوليا" يهدد بشكل خطير حياة المدنيين، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيرا جديدا يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاما.

وكان اليوم الثالث من التصعيد في السادس من أكتوبر/تشرين الأول -وفق الدفاع المدني- أكثر الأيام دموية، إذ قتل 15 مدنيا بينهم 3 أطفال وامرأة، وأصيب نحو 80 مدنيا بينهم 24 طفلا و 14 امرأة، جراء هجمات ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية، وغارات جوية من قبل المقاتلات الروسية.

تغريبة السوريين وتهجير جديد إلى المجهول…ظروفاً صعبة للمهجرين قسراً جراء التصعيد الأخير لقوات النظام وسوريا على ريفي إدلب وحلب… والأطفال والنساء وكبار السن أكثر الفئات تضرراً.#الخوذ_البيضاء#العدوان_الروسي#الأسد_يقصف_إدلب#الأسد_قاتل_السوريين pic.twitter.com/5FoNy2vrJe — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 8, 2023

وشملت عمليات القصف 50 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وخيام المهجرين ومتضرري الزلزال الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير/شباط الماضي.

ووفق المصادر نفسها، تعرضت 10 مرافق تعليمية للهجمات بينها 9 مدارس وبناء لمديرية التربية، كما تعرضت 5 مرافق طبية للاستهداف المباشر الذي خلف فيها أضرارا، واستهدف القصف 5 مساجد، و3 مخيمات و 4 أسواق شعبية و4 مراكز للدفاع المدني السوري، بينها مركز لصحة النساء والأسرة، ومحطة كهرباء و3 مزارع لتربية الدواجن.

"عزاؤنا لجميع أهلنا السوريين في المدن والبلدات المكلومة بسبب تصعيد هجمات نظام وروسيا، وأمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

استمرار غياب المحاسبة لنظام الأسد هو ما جعله يرتكب المزيد من الإجرام واستخدام أسلحة محرمة دولياً لقتل المدنيين، لا نطالب بإيقاف القصف فقط، إنما نطالب… pic.twitter.com/EPWRVgFUgM — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 9, 2023

وشهدت عدة مدن وبلدات تعرض للقصف حركة نزوح للأهالي، بينها مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة، وبلدات في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

وجاءت هجمات قوات النظام السوري عقب هجوم بمسيّرات استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص وسط البلاد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، وخلف 89 قتيلا وفق إحصاءات رسمية للنظام السوري.