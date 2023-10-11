لماذا مستوطنات غلاف غزة مهمة جدا لإسرائيل؟

أولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أهمية خاصة لمنطقة غلاف غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وعززتها بعشرات المستوطنات، فماذا تعرف عن هذه المنطقة وعدد قاطنيها؟

يبلغ عدد مستوطنات غلاف غزة نحو 50 مستوطنة، وتمتد على مسافة 40 كيلومترا الفاصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويديرها ما تسمى بالمجالس الإقليمية التي تتبع الحكومة الإسرائيلية، وعددها ثلاثة مجالس.

ويعد مجلس أشكول أول المجالس الإقليمية لغلاف غزة، ويمتد على مساحة 380 كيلومترا مربعا، ويسكنه أكثر من 13 ألف مستوطن في 32 مستوطنة.

وبينما يمتد مجلس أشكلون على مساحة 175 كيلومترا مربعا، ويعيش فيه 17 ألف مستوطن في 4 مستوطنات، يمتد مجلس شاعر هانيغف على مساحة 180 كيلومترا مربعا ويحوي 11 مستوطنة، يقطنها أكثر من 7 آلاف مستوطن.

يذكر أن إسرائيل عززت سيطرتها على غلاف غزة لأهداف إستراتيجية بوصفه منطقة عازلة على طول الحدود البرية مع القطاع، ولكي تقطع إمكانية الاتصال الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية في محاولة منها لإجهاض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

وتستخدم إسرائيل هذا الواقع لتغيير ديمغرافي، حيث تقدم مغريات واسعة لسكان المستوطنات، وغالبيتهم من اليهود الشرقيين، بوصفهم حاجزا جغرافيا وديمغرافيا.