كتائب القسام تنشر فيديو لاقتحام موقع "عين هبشور" العسكري الإسرائيلي

نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء مقطع فيديو لاقتحام مقاتليها موقع "عين هبشور" العسكري الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها السبت الماضي.

ويظهر المقطع -الذي تم تصويره السبت الماضي مع انطلاق طوفان الأقصى وبثه الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام- المقاتلين وهم يقتحمون الموقع بعد استهدافه بالقذائف والاشتباك مع القوات التي كانت داخله.

كما يظهر المقطع جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في تبادل إطلاق النار داخل المواقع.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية اقتحمت منذ بدء عملية طوفان الأقصى العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، وقتلت عشرات الجنود الإسرائيليين، وأسرت أعدادا غير معروفة من جنود الاحتلال.