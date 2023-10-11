شاهد.. هكذا يدفع أطفال غزة ثمن الجرائم الإسرائيلية

يتكشّف العدوان الإسرائيلي كل يوم عن مشاهد مأساوية تُظهر حجم الدمار الذي يرزح تحته قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون، وبينهم مئات الأطفال، من القتل الهمجي والاستهداف الذي يصنف في الأعراف الدولية "جرائم حرب".

وبث صحفيون فلسطينيون مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

ويظهر في المشهد طفلان وهما يصرخان أحدهما رضيع، وآخرون في حالة ذهول لفرط هول ما عايشوه جراء القصف الإسرائيلي على منازلهم.

كما وثق المصور معتز عزايزة مشاهد مروعة لأطفال خرجوا من تحت أنقاض منازل تعرضت لقصف إسرائيلي مدمر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ووثق مصورون فلسطينيون مشاهد مؤلمة لأطفال قضوا خلال غارات إسرائيلية استهدفت منازل مدنيين في مدينة غزة.

ونشر المصور هاني أبو رزق مشاهد قاسية لأطفال أصيبوا في قصف منزل بحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا -أمس الثلاثاء- مشاهد توثق اللحظات المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة مقطع فيديو للمسعف رامي علي الذي انهار باكيا بعد نقله مجموعة من أطفال شهداء سقطوا إثر قصف استهدف مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

ونقلت الجمعية عن رامي قوله "تذكرت أطفالي حينها ولم أتحمل المشهد الذي أمامي".

وبحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء نحو 950 شهيد قضوا بقصف الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أكثر من 260 طفلا و230 امرأة.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، كما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن النازحين، معظمهم في مدارس الوكالة، وهم يعيشون ظروفا صعبة.