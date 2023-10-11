شاهد.. دمار هائل يطال حي الكرامة بقطاع غزة

وثّق ناشطون فلسطينيون ومنصات رسمية مشاهد تظهر حجم الدمار، إلى جانب انتشال شهداء وجرحى من منطقة حي الكرامة بقطاع غزة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، مساء أمس الثلاثاء، إن الطائرات الإسرائيلية تدمر حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان مقتضب، إن القصف الإسرائيلي خلّف عددا من الشهداء والجرحى. وأشار إلى تعذر وصول مركبات الدفاع المدني والإسعاف إلى منطقة القصف الإسرائيلي "بفعل كثافة الغارات الإسرائيلية وتدمير الطرق المؤدية" إلى المنطقة.

ونقلت الأناضول عن شهود عيان من مكان القصف قولهم إن المنطقة "تتعرض لإبادة بعشرات الغارات الإسرائيلية التي شكلت حزاما ناريا واسعا، وطالت المنشآت السكنية والطرق".

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع لليوم الخامس على التوالي، مخلفا أكثر من 900 شهيد و4500 جريح ودمارا هائلا لمبان سكنية ومرافق حيوية.

ويأتي ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة السبت الماضي، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.