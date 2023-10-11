شاهد.. حزب الله يبث مقاطع لاستهداف مقاتليه جنودا إسرائيليين في تلة الجرداح
مدة الفيديو 01 minutes 10 seconds
11/10/2023
نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو يظهر استهداف عناصره مجموعة من الجنود الإسرائيليين في نقطة تمركز بمنطقة تلة الجرداح.
ووفق المقطع فإن الجنود الذين تم استهدافهم يتبعون كتيبة زرعيت ضمن سرية ريشة المنضوية تحت اللواء الغربي 300 لجيش الاحتلال.
وظهر مقاتلو حزب الله وهم يترصدون جنديين إسرائيليين كانا يسيران خلف جدار خرساني وعندما توقفا تم إطلاق قذيفة محمولة باتجاههما فأصابتهما إصابة مباشرة.
وبعد إصابة الجنديين ظهر جنديان آخران وهما يحاولان الاختباء خلف الجدار الخرساني في حين كانت دوائر حمراء ترصدهما للتصويب عليهما.
المصدر : الجزيرة