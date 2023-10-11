شاهد.. المقاومة تقتحم موقع إسناد مدرع إسرائيليا وتأسر بعض أفراده

نشرت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو يظهر اقتحام مقاتليها لموقع إسناد مدرع تابع لكتيبة "كيسوفيم" شرقي محافظة خان يونس.

وبدأ المقطع بصوت مقاتلي القسام وهم يكبرون قبل أن يبدؤوا التوغل والسيطرة على مجموعة من الدبابات والمجندين.

وفي جزء من المشهد، كان أحد مقاتلي المقاومة يعتلي دبابة إسرائيلية في حين آخرون يقتحمون ما بدا أنه ثكنة عسكرية.

وتضمن المقطع لحظات أسر مقاتلي القسام لعدد من الجنود الإسرائيليين حيث كبّلوهم واقتادوهم، في حين ظهر أحد المقاتلين وهو يدوس على رقبة جندي إسرائيلي بحذائه.

وفي الجزء الأخير كان مقاتلو المقاومة يلاحقون جنديا إسرائيليا يحاول الهرب على ما يبدو ويطلقون عليه الرصاص.