شاهد.. القسام يبث مشاهد جديدة لقتل وأسر جنود إسرائيليين

واصلت كتائب القسام، بث مزيد من مقاطع فيديو للحظات الأولى من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها صباح السبت الماضي.

وفي التفاصيل بث الإعلام العسكري للكتائب مقطع فيديو جديدا لاقتحام عشرات من المقاتلين موقع "نحال عوز" العسكري شرقي مدينة غزة، وقال إنه تم قتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسر عدد آخر، في اللحظات الأولى من العملية غير المسبوقة.

وبدأ المقطع بلقطات من عمليات إطلاق صواريخ وقذائف هاون على الموقع العسكري، وتفجير برج المراقبة بواسطة قنبلة ألقتها طائرة مسيرة، تزامنا مع دخول عناصر من المظليين إلى الموقع الإسرائيلي.

وبعد ذلك اشتبك عشرات من مقاتلي القسام مع جنود إسرائيليين بعد إلقاء قنابل يدوية قبل اقتحام الموقع بالكامل والإجهاز على عدد من الموجودين فيه، ورفع علم الكتائب بجوار جثث لجنود إسرائيليين.

وفي نهاية الفيديو يظهر جنود إسرائيليون وهم مكبلو الأيدي قبل أن يقتادهم أفراد القسام في مركبات عسكرية ومدنية في طريق العودة مجددا إلى قطاع غزة.

ومنذ السبت الماضي تبث كتائب القسام مقاطع فيديو عبر إعلامها العسكري توثق عملية "طوفان الأقصى"، التي استخدمت فيها طائرات انتحارية وزوارق بحرية وقوات من المظليين، فضلا عن إطلاق آلاف الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والإصابات إلى 2900، مشيرة إلى أن الأعداد مرشحة للزيادة مع تواصل المعارك مع المقاومة الفلسطينية، واستمرار العثور على مزيد من الجثث في مستوطنات غلاف غزة.