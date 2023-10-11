شاهد.. القسام تبث مقاطع لتدريبات مقاتلين شاركوا في "طوفان الأقصى"

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو جديدا يتضمن مشاهد من تدريبات مقاتلين شاركوا في معركة "طوفان الأقصى".

وأظهرت المشاهد أفرادا من سلاح الهندسة الذين شاركوا في "طوفان الأقصى"، وهم يجرون تدريبات ميدانية باستخدام مختلف المعدات.

وأطلقت كتائب القسام صباح السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.