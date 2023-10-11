شاهد.. الاحتلال يعدم 4 عمال عزّل ويدعي أنهم مقاومون

وثق مقطع فيديو كذب ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها قامت بالقضاء على مقاومين فلسطينيين، ليتبين بعد ذلك أنهم عمال مدنيون داخل الأراضي المحتلة.

وأظهر المقطع 4 عمال فلسطينيين كانوا في طريقهم للعودة إلى قطاع غزة مع بداية الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وطلب منهم جيش الاحتلال التوقف، ورغم امتثالهم للأمر ورفع أياديهم فإن جنود الاحتلال أطلقوا عليهم الرصاص.

ولاحقا، حاول الاحتلال الادعاء أنهم مقاومون، ووضع بجانب أحد الشهداء سلاحا، قبل أن يُظهر مقطع الفيديو العمال الأربعة وهم يلوّحون بملابسهم للدلالة على أنهم مدنيون.