زلزال جديد يضرب هرات بغرب أفغانستان ولا أنباء عن ضحايا

ضرب زلزال اليوم الأربعاء ولاية هرات بغرب أفغانستان بعد أيام من زلزال بقوة مماثلة وقع في المنطقة نفسها وأوقع أكثر من ألفي قتيل، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال الجديد.

وقدر المركز الأميركي لرصد الزلازل ومركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية قوة الهزة الأرضية بنحو 6.3 درجات على مقياس ريختر.

وقال المركز الأميركي إن الهزة وقعت بعيد الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن مركزه يبعد حوالي 29 كيلومترا شمال مدينة هرات.

من جانبه، ذكر مركز الأبحاث الألماني أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

ووقع الزلزال الجديد بينما ما يزال العديد من سكان هرات يبيتون في خيام بعدما دمر زلزال السبت الماضي منازلهم المبنية في الغالب من الطوب، بحسب وسائل إعلام محلية.

والسبت الماضي، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر -تلته العديد من الهزات الارتدادية- على بعد 35 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات التي يسكنها نحو نصف مليون شخص، علما أن عدد سكان الولاية يقارب مليوني شخص.

وتسبب الزلزال في مقتل ما بين 2000 و2500 شخص وتدمير 1300 منزل جزئيا أو كليا، ووصفت السلطات المحلية في هرات الخسائر البشرية والأضرار بالصادمة، وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الهلال الأحمر الأفغاني بأن حوالي 12 قرية في منطقتي زيندا جان وغوريان في مقاطعة هيرات -التي يسكنها 1.9 مليون شخص- دمرت بالكامل.

وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.