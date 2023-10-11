قتيل و130 جريحا جراء زلزال جديد ضرب هيرات بغرب أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن شخصا قتل وأصيب 130 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء زلزال جديد ضرب ولاية هيرات بغرب أفغانستان بعد أيام من زلزال بقوة مماثلة وقع في المنطقة نفسها وأوقع مئات الضحايا.

وقدر المركز الأميركي لرصد الزلازل ومركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية قوة الهزة الأرضية بنحو 6.3 درجات على مقياس ريختر.

وقال المركز الأميركي إن الهزة وقعت بعيد الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي على عمق ضئيل، مشيرا إلى أن مركزه يبعد حوالي 29 كيلومترا شمال مدينة هيرات.

من جانبه، ذكر مركز الأبحاث الألماني أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

ووقع الزلزال الجديد بينما ما يزال العديد من سكان هيرات يبيتون في خيام بعدما دمر زلزال السبت الماضي منازلهم المبنية في الغالب من الطوب، بحسب وسائل إعلام محلية.

والسبت الماضي، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر -تلته العديد من الهزات الارتدادية- على بعد 35 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات التي يسكنها نحو نصف مليون شخص، علما أن عدد سكان الولاية يقارب مليوني شخص.

وكانت السلطات الأفغانية أعلنت عن مقتل ما بين 2000 و2500 شخص جراء زلزال السبت الماضي، بيد أن وزير الصحة العامة الأفغاني قلندار عباد أعلن اليوم عن حصيلة محدثة تقارب ألف قتيل، وعزا الارتباك في إحصاء الضحايا إلى بُعد المنطقة والإبلاغ المزدوج من قبل الوكالات المشاركة في جهود الإنقاذ.

وبالإضافة إلى القتلى والجرحى، تسبب الزلزال في تدمير 1300 منزل جزئيا أو كليا، ووصفت السلطات المحلية في هيرات الخسائر البشرية والأضرار بالصادمة، وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الهلال الأحمر الأفغاني بأن حوالي 12 قرية في منطقتي زيندا جان وغوريان في هيرات دمرت بالكامل.

وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.