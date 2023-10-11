رئيس وزراء أيرلندا: التضامن مع إسرائيل سيتبدد إذا تمادت بأفعالها في غزة

صرح رئيس وزراء أيرلندا ليو فرادكار بأن التضامن الدولي مع إسرائيل سوف يتبدد في حال "التمادي" في ردة فعلها تجاه الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال فرادكار لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (أر تي إيه) إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن أي رد يجب أن يكون متناسبا.

وأضاف فرادكار "من وجهة نظر أيرلندا، نقول لإسرائيل إنه نعم أنت لك الحق في الدفاع عن نفسك، ولكن أي رد يجب أن يكون متناسبا".

وتابع "هناك الكثير من التضامن الدولي مع إسرائيل في هذه اللحظة، وأعتقد أن هذا سوف ينهار في حال تمادت إسرائيل في أفعالها في غزة".

وقال "هناك خطر من اندلاع العنف في الضفة الغربية ولبنان وغيرهما من الأماكن، وبالتالي نحن ندعو بشدة إلى ضبط النفس".

وفي السياق نفسه، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن أيرلندا لديها لجنة قائمة منذ فترة طويلة لدعم المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).