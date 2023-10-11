دول غربية تعتزم إجلاء مواطنيها من إسرائيل

أعلنت كل من النمسا وسويسرا وألمانيا وفرنسا والنرويج والدانمارك وأستراليا، أنها تعتزم إجلاء مواطنيها من إسرائيل وذلك في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الفلسطينية وما عقبها من قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة.

وتعتزم النمسا إرسال طائرة عسكرية من طراز "سي 130-هيركليز" ستبدأ العمل اليوم الأربعاء وستقوم بـ4 رحلات بين إسرائيل وقبرص، ومن هناك سيعود المواطنون الذين تم إجلاؤهم إلى النمسا على متن رحلات تجارية عادية.

وقالت وزارة الخارجية في فيينا إنه يوجد حاليا 150مواطنا نمساويا يرغبون في العودة من إسرائيل في أعقاب هجوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن يكون على متن الطائرة جنود من وحدة خاصة وأطباء نفسيون لمرافقة المواطنين في رحلة العودة من إسرائيل.





رحلات وطلب

من جانبها، تعتزم شركة الخطوط الجوية السويسرية تسيير رحلة خاصة ثانية من تل أبيب اليوم الأربعاء لإعادة مواطنين سويسريين من إسرائيل.

وذكرت الخطوط الجوية السويسرية -أمس الثلاثاء- أن الرحلة، التي ستقل مواطنين سويسريين فقط، تحظى بدعم من وزارة الخارجية السويسرية ومن المقرر أن تغادر تل أبيب مساء الأربعاء.

وكانت رحلة سويسرية أولى قد غادرت تل أبيب في وقت سابق أمس الثلاثاء، وقد كان هناك طلب كبير على الرحلة التي تم حجز كل مقاعدها سريعا.

ستقوم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بتنظيم عدد من "الرحلات الخاصة" الخميس والجمعة لإجلاء الرعايا الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل، وفق ما أفادت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن على الألمان الراغبين في المغادرة عبر هذه الرحلات، تسجيل أسمائهم على منصة للوزارة مخصصة لحالات الطوارئ.

بحسب المصادر تسجّل "نحو 4500 مواطن ألماني" الثلاثاء على المنصة.

ويتم تسيير هذه الرحلات "بطلب من وزارة الخارجية" بعدما علّقت شركة لوفتهانزا رحلاتها التجارية إلى تل أبيب حتى السبت.

من جانبها، أعلنت فرنسا الثلاثاء أن شركة "إير فرانس" ستنظم رحلة غدا الخميس لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا إن الناقلة الفرنسية ستنظم "رحلة خاصة هذا الخميس" لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون.

رحلات إضافية

كما قالت الخطوط الجوية النرويجية اليوم الأربعاء، إنها ستنظم رحلة إضافية من تل أبيب إلى أوسلو لإعادة نرويجيين ورعايا من دول أخرى في شمال أوروبا من إسرائيل.

وأضافت الشركة أن الموعد التقريبي لمغادرة الرحلة التي رتبتها نيابة عن وزارة الخارجية هو مساء اليوم الأربعاء.

أما الحكومة الدانماركية فقد قالت اليوم الأربعاء إنها ستعرض إجلاء مواطنيها ومن يحملون إقامات دائمة فيها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الدانماركية في بيان أن هناك نحو 1200 دانماركي يعتقد أنهم في إسرائيل و90 يعتقد أنهم في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك بينما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم إن أستراليا نظمت رحلتين جويتين لإعادة مواطنيها من إسرائيل.

وأوضح ألبانيز أن الرحلة الأولى ستغادر يوم الجمعة والثانية يوم الأحد، وستكونان من مطار بن غوريون إلى لندن.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي "نقيِّم جميع الخيارات لإعادة الأستراليين الراغبين في العودة إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن العدد الكبير من الأستراليين الذين يعيشون أو يسافرون إلى إسرائيل يجعل من الصعب معرفة عدد المواطنين الموجودين بها بشكل دقيق.