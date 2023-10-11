حي الكرامة بغزة.. قصف ودمار هائل ونزوح متواصل للسكان

يتعرض حي الكرامة في شمال قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف متواصل، مما تسبب في أضرار جسيمة، ودفع الناس للنزوح إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمن.

وطال القصف الذي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية باستخدام مئات الصواريخ شرق وغرب الحي.

وأظهرت الصور التي نقلها مراسل الجزيرة هشام زقوت من عين المكان آثار الدمار الهائل الذي لحق بحي الكرامة، حيث المنازل المكونة من طوابق تحولت إلى أكوام يطوف حولها ناس يبحثون عن بقايا أغراضهم وممتلكاتهم.

وتحدث مراسل الجزيرة عن ما وصفها حملة تطهير وإبادة تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الحي الذين قال إنهم أطلقوا مناشدات واسعة لإخراجهم من هناك.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، يشهد حي الكرامة حملة نزوح كبيرة، حيث يلجأ بعض السكان إلى منازل وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم أنها لم تسلم هي الأخرى من القصف الإسرائيلي.

ويضطر بعض سكان حي الكرامة إلى النزوح إلى مناطق أخرى أقل تعرضا للقصف، ويقول مراسل الجزيرة إن هناك من ينزح من 3 إلى 4 مرات بحثا عن الأمن.

ويذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل ليلا ونهارا، أدى إلى استشهاد 1055 وإصابة أكثر 5 آلاف، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بقطاع غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلقت صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.