28 شهيدا بالضفة سقطوا برصاص الاحتلال والمستوطنين

استشهد 3 فلسطينيين اليوم الأربعاء برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 28 .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، "استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين من بلدة قصرة (بمدينة نابلس) بينهم طفلة".

وأشارت الجمعية إلى أن من بين المصابين، طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات .

وقال شهود عيان للأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين الفلسطينيين ومستوطنين هاجموا البلدة، تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين والجيش الإسرائيلي، أطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين.





العدوان على غزة

وتشهد الضفة الغربية مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع العدوان على غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية شنّت -السبت الماضي- عملية طوفان الأقصى ردا على انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدساته، وقتلت أكثر من 1200 إسرائيلي بينهم كثير من العسكريين، كما تمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.

وردّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف العمارات السكنية في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، وتهجير نحو ربع مليون. وعمد جيش الاحتلال لقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة.