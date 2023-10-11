بوتين: إسرائيل استولت بالقوة العسكرية على أراض فلسطينية أصلية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إسرائيل كانت قد استولت على بعض الأراضي الفلسطينية الأصلية باستخدام القوة العسكرية، ووصف عنف الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بأنه "مروع".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين اليوم الأربعاء، خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي بالعاصمة الروسية موسكو.

وأضاف بوتين أن القضية الفلسطينية في قلب كل إنسان في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، وكذلك في قلب كل من يعتنق الإسلام.





القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن المسلمين يعتبرون القضية الفلسطينية -ليس الآن فقط بل منذ عقود- مظهرا من مظاهر الظلم وصل إلى درجة لا يمكن تصورها، وفق تعبيره.

وأكد بوتين على أن "جزءا من الأراضي التي اعتبرها الفلسطينيون دائما أرضا فلسطينية أصلية، استولت عليها إسرائيل في أوقات مختلفة وبطرق متنوعة، ولكن في الغالب، بالطبع، بمساعدة القوة العسكرية".

كما اتهم الرئيس الروسي، الولايات المتحدة بتأجيج الوضع في الشرق الأوسط بإرسال حاملة طائرات إلى المنطقة، وقال إنه يتعين التوصل إلى "حلول وسط" وعبر عن أمله في الإنصات لصوت العقل.

واتهم بوتين واشنطن بتجاهل العملية الراسخة الرامية إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال توليها لزمام الأمور بدون جدوى وبدون حل للقضايا الجوهرية.

ووصف بوتين عنف الاحتلال الإسرائيلي بأنه مروع، وقال إنه لا يمكن إنهاء الصراع الأوسع نطاقا بدون معالجة قضايا مثل إقامة دولة فلسطينية.





التصعيد بالمنطقة

وحذر من أن أي تصعيد في المنطقة قد تكون له عواقب وخيمة على مختلف القطاعات ومنها الطاقة.

في السياق، دعا بوتين إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرا ذلك "ضروريا" لتجنب "توسع النزاع".

وحث على التركيز على الدبلوماسية لإنهاء الحرب، داعيا إلى "العودة إلى مسار المفاوضات" لإيجاد حلّ "مقبول للجميع، بما في ذلك الفلسطينيون". وأضاف "علينا أن نتجنب توسع النزاع، لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي".

تأتي تصريحات بوتين بالتزامن مع إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، السبت، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.