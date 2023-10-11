اليوم الرابع من طوفان الأقصى.. قصف لعسقلان وقذائف من الجولان وحاملة طائرات أميركية أخرى للمنطقة

تواصلت الاشتباكات والقصف المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة لليوم الرابع على التوالي ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.

وهذه أهم المحطات والأحداث التي وقعت في اليوم الرابع من هذه العملية:

المقاومة تقصف مدينة عسقلان بشكل مكثف بعد انتهاء مهلة كتائب عز الدين القسام لسكان المدينة.

الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قصفت بقذائف المدفعية والهاون مواقع بالجولان السوري المحتل انطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل.

أعلن حزب الله أنه أطلق صاروخا موجها باتجاه آلية إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.

وزارة الصحة في غزة: مقتل 900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة، وإصابة 4600 في غزة.

وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري إسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 قتيل. و قال مراسل الجزيرة إن العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي جراء عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 155.

قال الجيش الإسرائيلي إنه يعدّ اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أولوية عليا في كل هجمة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية.

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -في مقابلة مع الجزيرة- إن حاملة الطائرات "آيزنهاور" ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال أسابيع وفق جدول زمني مسبق.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا فيه تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على كل منطقة غلاف غزة، ويقول إنه لم يعد هناك أي اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

القناة الـ12 الإسرائيلية تنقل أن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، وسقوط شهداء بينهم صحفيون.

أونروا: تصاعد النزوح الجماعي في مختلف أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية ليصل لأكثر من 187 ألف شخص.

أميركا تعلن عبر عدة مسؤولين مضيّها قدما في تزويد إسرائيل بالذخائر والسلاح، وتحذر إيران من التورط في الصراع.

وهذا رابط لتطورات الأيام الماضية من "طوفان الأقصى".