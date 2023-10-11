اليوم الرابع من طوفان الأقصى.. قصف لعسقلان وقذائف من الجولان وحاملة طائرات أميركية أخرى للمنطقة
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11/10/2023-|آخر تحديث: 11/10/202304:10 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
تواصلت الاشتباكات والقصف المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة لليوم الرابع على التوالي ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.
وهذه أهم المحطات والأحداث التي وقعت في اليوم الرابع من هذه العملية:
- المقاومة تقصف مدينة عسقلان بشكل مكثف بعد انتهاء مهلة كتائب عز الدين القسام لسكان المدينة.
- الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قصفت بقذائف المدفعية والهاون مواقع بالجولان السوري المحتل انطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل.
- أعلن حزب الله أنه أطلق صاروخا موجها باتجاه آلية إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.
- وزارة الصحة في غزة: مقتل 900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة، وإصابة 4600 في غزة.
- وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري إسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 قتيل. وقال مراسل الجزيرة إن العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي جراء عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 155.
- قال الجيش الإسرائيلي إنه يعدّ اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أولوية عليا في كل هجمة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية.
- قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -في مقابلة مع الجزيرة- إن حاملة الطائرات "آيزنهاور" ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال أسابيع وفق جدول زمني مسبق.
- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا فيه تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
- الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على كل منطقة غلاف غزة، ويقول إنه لم يعد هناك أي اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.
- القناة الـ12 الإسرائيلية تنقل أن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.
- تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، وسقوط شهداء بينهم صحفيون.
- أونروا: تصاعد النزوح الجماعي في مختلف أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية ليصل لأكثر من 187 ألف شخص.
- أميركا تعلن عبر عدة مسؤولين مضيّها قدما في تزويد إسرائيل بالذخائر والسلاح، وتحذر إيران من التورط في الصراع.
المصدر : الجزيرة