الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى برنامج الفاخورة القطري للمنح الدراسية بغزة

أعربت مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية عن حزنها العميق من استهداف مبنى برنامج الفاخورة للمنح الدراسية التابع لها، صباح اليوم الأربعاء في غزة.

وذكرت مؤسسة التعليم فوق الجميع أن منزل الفاخورة دمر في الصباح الباكر خلال القصف الإسرائيلي.

وقالت المؤسسة إن برنامج الفاخورة كان منارة أمل منذ 2010، حيث قام بتمكين الشباب الفلسطيني من خلال التعليم ضد الشدائد، وأكدت وجوب حماية التعليم بأي ثمن.

وفي عام 2009، تعرضت مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في غزة للقصف خلال عملية "الرصاص المصبوب" بينما استخدمها النازحون المدنيون كملجأ. ثم أنشئ برنامج الفاخورة في عام 2010 كاستجابة مباشرة لتكريم ضحايا هذا الهجوم على التعليم.

وشددت مؤسسة التعليم فوق الجميع على أن العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وإذا كانت متعمدة، فإنها تعتبر جرائم حرب.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد، ونحو 4600 جريح، بالإضافة إلى دمار هائل بالمناطق السكنية وحالة نزوح جماعي في القطاع الساحلي الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا وعرضه 10 كيلومترات ويقطنه 2.3 مليون نسمة.

وفجر السبت، أطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.