الأمم المتحدة: 263 ألف نازح جراء القصف الإسرائيلي على غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال المكتب الأممي -في بيان- إن هذا العدد مرشح للارتفاع، محذرا من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للذين لم ينزحوا.

من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نزوح نحو 250 ألف فلسطيني داخل غزة.

وقالت أونروا إن معظم هؤلاء النازحين لجؤوا إلى مدارس الوكالة، ويعيشون ظروفا صعبة.

وتشير البيانات إلى أن 175 ألفا من النازحين لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة للوكالة الأممية في قطاع غزة.

كما لجأ أكثر من 14 إلى 12 مدرسة حكومية، في حين يعتقد أن نحو 74 ألفا يقيمون مع أقارب وجيران، أو لجؤوا إلى كنائس ومرافق أخرى.

وأفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية -نقلا عن مصادر فلسطينية- بأن القصف الإسرائيلي على غزة دمر أكثر من ألف وحدة سكنية، في حين تعرضت 560 وحدة أخرى لأضرار جعلتها غير صالحة للسكن.

وبعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي حملة قصف واسعة أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو ألف فلسطيني وإصابة 5 آلاف آخرين.