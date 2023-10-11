ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى" إلى 169

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة خسائره في عملية "طوفان الأقصى" التي تشنها المقاومة الفلسطينية منذ السبت الماضي، إلى 169 قتيلا.

وقال الجيش -في بيان-، إنه سُمح بنشر أسماء 14 آخرين من قتلاه، مضيفا أنه أُخطِرت عائلات القتلى.

وتابع، أنه اتُصِل بعائلات 60 شخصا أَسَرهم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونقلوهم إلى قطاع غزة.

وأفاد البيان نفسه بأنه لم يُبلغ عن عمليات تسلل جديدة لمقاتلي حماس خلال اليومين الماضيين، لكنه أوضح أنه ما زال هناك مسلحون في منطقة غلاف غزة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن الخسائر الإسرائيلية تشمل: ضابطا وجنديين قتلوا الاثنين الماضي، في اشتباكات قرب الحدود مع لبنان.

وحسب حصيلة رسمية، قُتل 1200 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وقالت الصحة الإسرائيلية -اليوم الأربعاء-، إن هناك أكثر من 3 آلاف إسرائيلي مصاب في المستشفيات، بينهم 28 في حالة حرجة، و345 في حالة خطيرة.