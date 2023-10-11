إسرائيل تنشر صور وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية

أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي وصول أول طائرة نقل عسكرية أميركية محملة بالسلاح والذخيرة مقدمة لتل أبيب لتمكين جيش الاحتلال من توجيه ضربات "مؤلمة" ضد الفلسطينيين في غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صور وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية متقدمة، قائلا -في بيان- إنها ستسمح بتنفيذ ضربات كبيرة، كما أنها تأتي استعدادا لسيناريوهات أخرى.

في غضون ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي فيديوهات من جولة الّلواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية في مواقع فرقة غزة بالإضافة إلى توثيق نشاط الجيش هناك.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200.

في المقابل شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان، ضمن عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.