أردوغان يحذر من مجازر في غزة بعد إرسال أميركا حاملة طائرات

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقدام إسرائيل على قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة، وحذر من "مجازر رهيبة" في غزة بعد إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، الثلاثاء، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إن الكهرباء والمياه قُطعت عن غزة، "ولا أحد يكترث بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على عدم السماح لطرف ما بقطع المياه والكهرباء عن الطرف الآخر".

وأضاف "هل تساءلتم ما هو وضع المستشفيات في غزة؟ لقد توقفت عن العمل للأسف"، وأضاف أن لا أحد يكترث أو ينتقد قصف المساجد أو المستشفيات دون رأفة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل حاملة طائرات إلى إسرائيل، وتابع "ماذا ستفعل هناك؟ وماذا ستفعل بكل زوارقها وطائراتها التي تأتي إلى هناك؟ ستبدأ مجازر رهيبة بضرب وإسقاط غزة بأكملها ومحيطها".

وكان أردوغان قد بحث الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والخطوات التي من شأنها منع توسع نطاق التوتر.

يذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900 وإصابات إلى 4500 جراء استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة منذ السبت الماضي.