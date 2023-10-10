وزيرة الثقافة البريطانية تطلب من "بي بي سي" وصف حماس بالإرهاب

طالبت وزير الثقافة البريطانية لوسي فريزر المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتعديل الدليل التحريري لديها لوصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهاب، وذلك على خلفية إطلاق الحركة عملية طوفان الأقصى.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الوزيرة طالبت المدير العام لـ"بي بي سي" بتقييم ما إذا كان من الصواب عدم وصف حماس بأنها منظمة إرهابية في ظل ما وصفتها الوزيرة "بالفظائع الأخيرة"، في إشارة إلى طوفان الأقصى ضد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة فريزر تطرقت إلى الموضوع في اجتماع مع المدير العام تيم ديفي عقب تلقيها رسالة من مجلس نواب اليهود البريطانيين (يضم المنظمات اليهودية في بريطانيا) التي انتقدت فيها رفض القنوات الإخبارية، بما في ذلك بي بي سي وصف حماس بأنها منظمة إرهابية.

وقالت فريزر في رسالة إلى ماري فان دير زيل، رئيسة المجموعة اليهودية، أمس الاثنين "إنني أؤيد بشدة أولئك الذين يصفون هذه الهجمات بما هي عليه؛ أعمال إرهابية من قبل منظمة إرهابية".