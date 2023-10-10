هيومن رايتس: تصريحات غالانت بشأن حصار غزة مقززة ودعوة لارتكاب جرائم حرب

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حول فرض الحصار على غزة، ووصفتها بأنها مقززة ودعوة لارتكاب جرائم حرب.

وكتب مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة عمر شاكر، في منشور على منصة "X": " تصريحات غالانت مقززة، وحرمان السكان في أراض محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقاباً جماعياً"، مضيفاً أن "هذا النوع من الإجراءات يشكل "جريمة حرب مثله مثل استخدام التجويع سلاحاً، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب يوم الاثنين عن قلقه الشديد بعد إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة وقطعها الماء والكهرباء ومنعها دخول الطعام.

وصرح غوتيريش بأن الوضع الإنساني في غزة سيتدهور بشدة، مؤكدا أن التصعيد العسكري الأخير نشأ من صراع طويل الأمد مع احتلال دام 56 عاما ولا حل سياسيا في الأفق، على حد تعبيره.

وذكّر غوتيريش إسرائيل بأن عملياتها العسكرية يجب أن تنفذ باحترام تام للقانون الدولي الإنساني، وطالب الأطراف المعنية بالسماح للأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة "حصارا كاملا" على القطاع، وشدد ان ذلك يترجم بالنسبة لسكانه البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة ب"لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا غاز. سنعلق كل شيء". كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أمرت بقطع "فوري" لإمدادات المياه الى غزة.

وتتواصل الاشتباكات في مواقع وبلدات إسرائيلية في رابع يوم على عملية طوفان الأقصى فيما يشن الجيش الإسرائيلي غارات قال إنها الأعنف منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة. وفيما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين تسعمئة اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الى ستمئة وسبعة وثمانين