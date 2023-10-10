أفادت مراسلة الجزيرة بتجدد إطلاق صواريخ من سهل قليلة في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء على مواقع مختلفة في الجليل الغربي بإسرائيل، تبعها رد إسرائيلي كثيف بالمدفعية على الأراضي اللبنانية.

وأوضحت مراسلة الجزيرة أن القصف الإسرائيلي يستهدف محيط بلدات زبقين والحنية والشعيتية والقليلة، بالإضافة إلى منطقة بسطرة بمزارع شبعا جنوبي لبنان.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام مسؤوليتها عن استهداف مستوطنات الجليل الغربي بقصف صاروخي مركز من جنوب لبنان، بينما قال حزب الله إنه أطلق صاروخا موجها باتجاه آلية إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.

وأضافت مراسلة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية مع لبنان الممتدة على مسافة 80 كيلومترا، ويستنفر في مناطق مختلفة على طول الحدود.

وقال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بقذائف حارقة منطقة سهل الماري جنوبي لبنان.

البقاء في الملاجئ

من جهته، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية على مناطق الجليل الغربي، وقال إنه هاجم بالدبابات مواقع تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن القصف الصاروخي من لبنان جاء مع احتمال تسلل مسلحين مرة أخرى إلى بلدة شلومي على الحدود.

وجدد الجيش الإسرائيلي تعليماته لسكان البلدات الحدودية مع لبنان بالتزام البقاء في الملاجئ وأخذ الحيطة وذلك بعد تعرضه لقصف جديد من جنوب لبنان.

وأتى القصف الصاروخي الجديد من الحدود اللبنانية بعد انتهاء جنازات ضحايا القصف الإسرائيلي الذي وقع أمس على مواقع في جنوب لبنان أدى إلى مقتل عناصر تابعين لحزب الله، وفقا لمراسلة الجزيرة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت مسؤوليتها أمس الاثنين عن محاولة تسلل من الجانب اللبناني إلى إسرائيل أدت إلى مقتل شخصين.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه ليس لإسرائيل أي مصلحة بالتصعيد على الجبهة اللبنانية لكنهم مستعدون للاحتمالات كافة.

ويرى مراقبون أن تعرض إسرائيل للقصف من الجانب اللبناني يبعث رسالة مفادها أن حزب الله جاهز لمساندة فصائل المقاومة الفلسطينية حين تستدعي الحاجة ضمن معادلة "وحدة الساحات" وترابطها، وذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل لليوم الرابع.