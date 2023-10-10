طوفان الأقصى.. تسلسل زمني من اللحظات الأولى إلى اليوم الرابع

أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.

وهذه أهم المحطات والأحداث التي وقعت في الأيام الـ 4 الأولى من هذه العملية:

الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على كل منطقة غلاف غزة ويقول إنه لم يعد هناك أي اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

القناة 12 الإسرائيلية تنقل أن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة وسقوط شهداء بينهم صحفيون.

الأونروا: تصاعد النزوح الجماعي في مختلف أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية ليصل لأكثر من 187 ألف شخص.

أميركا تعلن عبر عدة مسؤولين مضيها قدما في تزويد إسرائيل بالذخائر والسلاح، وتحذر إيران من التورط في الصراع.

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات، ليصل العدد المعلن 124 جنديا وضابطا قتلوا مند بدء عملية طوفان الأقصى.